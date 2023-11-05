مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة ريمس الليلة

يستضيف فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه المهاجم المصري مصطفي محمد، نظيره فريق ستاد ريمس، على ملعب "لا البوجوار"، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة ريمس الليلة

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي – أندري جيروتو – جوين هاجام.

خط وسط الملعب: نيكولاس بالويس – بيدرو تشيريفيلا – موتوسامي – سيسوكو.

في خط الهجوم: سيمون – بلاس – مصطفى محمد.

موعد مباراة نانت وريمس بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت وريمس مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة نانت و ستاد ريمس عبر قناة BeIN Sports 1 Extra بتعليق عامر الخوذيري.

موقف نانت في الدوري الفرنسي

يبحث فريق نانت رفقة مصطفى محمد لتعويض الهزيمة القاسية التي تلقاها الجولة الماضية، أمام مضيفه فريق لانس، برباعية نظيفة متسلحًا بعاملي الأرض والجماهير.

حيث يقع فريق نانت بالمركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ستاد ريمس، فى المركز الخامس، برصيد 17 نقطة، ويتصدر باريس سان جيرمان، برصيد 24 نقطة.

وبات مصطفى محمد أول لاعب من فريق نانت ينجح فى تسجيل 5 أهداف خلال أول 6 جولات من المسابقة، منذ جافيت ندورام، خلال موسم 1995 - 1996.