الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الشاب خالد في أمسية شتوية بالسعودية

الشاب خالد
الشاب خالد

يلتقي مغني الراب الجزائري الشهير الشاب خالد جمهوره في حفل جديد بالسعودية، وذلك ضمن الموسم الشتوي للحفلات الذي يضم عدد كبير من نجوم العالم.

موعد حفل الشاب خالد في مدينة العلا بالسعودية

ومن المقرر ان يقام حفل الشاب خالد في الأول من ديسمبر القادم على مسرح المرايا الشهير بمدينة العلا السعودية.

 

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية للشاب خالد من خلال كليب “Come Together” والذي سجل أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتضمنت الأغنية رسالة حب وسلام للعالم باللهجة المغربية واللغة الأسبانية والإنجليزية .

ويقول مطلع الأغنية "Woh oh, oh oh oh oh
Asere, qué volá yallah ya chabab
Woh oh, oh oh oh oh
Khali el fen yejma3 le9loub fi kol makan

Oran to Santiago (Santiago)
Santiago to L.A. (to L.A.)
We're gonna come together (come together)
Once you come, you're gonna stay (ya lila)

Come together (ya lila, lila)
Come together (ya lila, lila)
Come together, love will lead the way (ya)
Come together (ya lila, lila)
Come together (ya lila, lila)
From Oran to Santiago to L.A

 

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

في مصر والكويت.. استمرار تأجيل الحفلات الغنائية بسبب فلسطين

"لأن الجذور لا تموت".. 5 أفلام فلسطينية في سينما جزويت بالقاهرة

موسم الرياض 2023| موعد العرض الأول لمسرحية "تُطبق الشروط والاحكام"

إليسا تُغني في ليالي شتاء الإمارات

تضامنا مع غزة.. تأجيل حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد

بدء عرض مسلسل كامل العدد على MBC مصر..غدًا

الموعد الجديد لحفل أنغام في الإمارات بعد تأجيله

موسم الرياض 2023| أسعار تذاكر حفل روائع بليغ حمدي
الجريدة الورقية