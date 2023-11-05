"المرأة والمشاركة في الحياة السياسية" ندوة ينظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

عُقِدَتْ مركز النيل للإعلام في الوادي الجديد ندوة حول "المرأة والمشاركة في الحياة السياسية" في مقر كلية البنات الأزهرية بالتعاون مع قطاع القوى العاملة. وقد أدار اللقاء دعاء سعد وجريس شنودة في مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، وشارك فيها طالبات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية وموظفين بمديرية القوى العاملة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك"،

وتحدث في اللقاء الدكتور عبد المحسن عبد الوهاب عميد كلية البنات وأحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة.

وتمحورت محاور الندوة حول مفهوم المشاركة والحقوق والواجبات تجاه الوطن وأهمية المشاركة السياسية كواجب وطني وحق دستوري وأهمية المشاركة السياسية في الاستقرار المجتمعي ودور المرأة في الحياة السياسية وبناء المجتمع ودور المرأة على مر العصور في الحياة السياسية. ودارت المناقشات حول أسباب عزوف الشباب عن المشاركة وأسباب عدم ثقة المواطن في نزاهة الانتخابات

وتناولت الندوة أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحدياتها، ودور القطاع العام والمجتمع المدني في تمكين المرأة وزيادة الوعي بأهمية مشاركتها في صنع القرار.

وأشار الدكتور عبد المحسن عبد الوهاب إلى أن المرأة لها دور مهم في تطوير المجتمع، حيث يمكن لها أن تساهم في صنع القرارات وتحقيق التغيير في المجتمع، وذلك عن طريق المشاركة في الحياة السياسية والعمل على تعزيز الوعي السياسي لدى النساء.

كما تحدث المتحدثون الآخرون في الندوة عن موضوعات متنوعة تتعلق بدور المرأة في المجتمع والعمل السياسي، وتم تبادل الآراء والخبرات بين الحضور، وتم التأكيد على أنه يجب دعم المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأكد المتحدثون على أن المرأة تلعب دوراً حيوياً في الحياة السياسية وتستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات والتغييرات الإيجابية في المجتمع، وأكدوا على أهمية دعم المرأة وتمكينها للمشاركة بشكل فعال في كل المجالات.

وناقش المتحدثون أيضاً بعض التحديات التي تواجه المرأة في المشاركة السياسية، مثل التحيز الثقافي والنمط الذكوري للسلطة والصعوبات المادية والاجتماعية التي يمكن أن تواجه المرأة في الترشح للانتخابات.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود الهيئة العامة للاستعلامات لتشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث يعد تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في العمل السياسي والتنموي من أهم الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها.

وتم استعراض بعض الخطوات الممكن اتخاذها لتمكين المرأة في الحياة السياسية، مثل توعية المجتمع حول أهمية مشاركة المرأة وتحفيزها على الانخراط في الأحزاب السياسية والعمل الحزبي والاقتراع.

جانب من ندوة نظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة نظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة نظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة نظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد