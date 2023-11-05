إعدام أطنان مواد غذائية فاسدة وإحباط ترويجها في الأسواق

اتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب مصنع عثر داخل المصنع على كميات كبيرة من المواد الغذائية والحلويات الفاسدة ، إعترف المتهم بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات واعدامها ،وقررت النيابة العامة حبس المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين..

عُثر بداخل المصنع على (1,200 طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق – 400 كيلو جرام سكر – 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات والمواد الغذائية الفاسدة لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.