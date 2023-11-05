برجيل القابضة الإماراتية و"آر بي إم" يطلقان مبادرة لإنقاذ حياة الأطفال المصابين في غزة

تعاونت برجيل القابضة وشركة ريسبونس بلس القابضة "آر بي أم" بدعم من مجموعة مستشفيات كليوباترا المصرية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة والمعقدة للمصابين بجروح خطيرة والمنقولين من غزة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وستبدأ على إثره آر بي أم بإنشاء مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بسعة تصل إلى أكثر من60 سريرًا لتقديم الرعاية الطبية الطارئة، وإجراءات السيطرة على الأضرار، والعلاجات النهائية للمرضى من الأطفال.

وستقوم برجيل القابضة وشركة آر بي أم بتسهيل نقل الأطفال وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى رعاية ثانوية وثالثية إلى المستشفيات في القاهرة وأبو ظبي، مما يضمن حصولهم على أعلى مستوى من الرعاية، وسيتم نقل الحالات المتقدمة إلى القاهرة وما حولها، في حين سيتم إدخال الحالات المعقدة وجراحات العظامووحدة العناية المركزة للأطفال و وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، والحالات الجراحية، والجراحات التجميلية والترميمية التي تحتاج إلى رعاية طويلة الأمد إلى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، وهي أكبر مستشفى خاص للرعاية الرباعية في الإمارات العربية المتحدة تحت مظلة برجيل القابضة بسعة 400 سرير، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم خدمات استشارية للأطفال وأسرهم لدعم صحتهم العقلية خلال هذه الفترة الصعبة.

وقد تم تشكيل لجنة عمل مشتركة متخصصة تضم خبراء طبيين لقيادة المشروع وتسريعه، وقد تعاونت شركة برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركةآر بي أم، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح مع العديد من الحكومات لتنفيذ مهمات إجلاء ومهام طبية منقذة للحياة في اليمن وتركيا وسوريا، وتقديم الدعم الطارئ لضحايا الأزمات، وباعتباره المزود الرائد للرعاية الصحية الخاصة في مصر، يتمتع قسم الأطفال في مستشفى كليوباترا بخبرة كبيرة في توفير الرعاية الفورية للأطفال، في حين أن مدينة برجيل الطبية مجهزة بالكامل بتخصصات فرعية متخصصة في طب الأطفال، قادرة على معالجة الإصابات الشديدة وتسهيل التعافي وإعادة التأهيل على المدى الطويل.

وعلق الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة آر بي إم، قائلاً: "جاء تعاوننامع مجموعة مستشفيات كليوباترا لالتزامنا المشترك بخدمة المجتمعات المحتاجة، وأضاف: "إن الموقع الاستراتيجي لمستشفى كليوباترا، إلى جانب خبرته الطبية، وخبرة برجيل وآر بي أم الكبيرة في إدارة مشاريع مماثلة، يضمن حصول الأطفال على رعاية لا مثيل لها".

وقال أحمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا: “إن هذا التعاون الذي يأتي في الوقت المناسب هو انعكاس للالتزام المشترك بين شركة برجيل القابضة ومجموعة مستشفيات كليوباترا لدعم مسؤولياتنا الاجتماعية وتقديم رعاية للأطفال المحتاجين من الدرجة الأولى، وهذه الشراكة هي دليل مثالي على مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحرجة".

ووقعت شركة برجيل القابضة وآر بي أم مذكرة تفاهم مع مجموعة مستشفيات كليوباترا يوم السبت في القاهرة، تم فيها إبرام اتفاقية التعاون رسميًا بحضور الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، والدكتور أحمد عزالدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور روهيل راجافانا لرئيس التنفيذي لشركة آر بي أم وغيرهم من كبار المسؤولين.