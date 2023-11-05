130 % زيادة في أرباح الإنتاج الإعلامي

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبدالفتاح الجبالى، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 في الفترة من 1/1/2023 حتى 30/9/2023 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 364 مليون جنيه مقابل 158 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 130 % كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.64 جنيها مقارنة بمبلغ 0.75 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار الجبالى إلى أن هذا يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسع أنشطة الشركة وزيادة إيرادات النشاط الرئيسي والمتمثلة في الأستوديوهات والخدمات الإنتاجية والفنية وتسويق الإنتاج الفنى حيث ارتفع مجمل هذه الإيرادات عن تلك الفترة من مبلغ 200 مليون جنيه إلى مبلغ 250 مليون جنيه، إلى جانب زيادة الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى أرباحها من 19 مليون جنيه إلى 95 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وارتفاع صافى أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 17 مليون جنيه الى 31 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

​ كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" من خلال لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة وهي اللجنة المسؤولة عن تقديم التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية بمصر حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والتي تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري- كولومبي ) وبمختلف الأماكن في مصر كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كل الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية العالمية العاملة في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي وبنكي الأهلي ومصر والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.