إصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة ملاكي واحتراق 3 منازل بالفيوم

أصيب 4 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم،.تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوي الغربي، بإتجاه أسيوط، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حريق فى 3 منازل

وفى حادث اخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب ب3 منازل بعزبة أبو طالب، وأسفر عن إصابة سيدة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق، بعزبة أبو طالب، بمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أنه نشب ب3 منازل، وتم إخماد النيران، ومنع إمتداد النيران لباقي المنازل، وأسفر الحريق عن إصابة سيدة، وتم نقل المصابة الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.