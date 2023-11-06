وسام التميز بمشروع "‏أخ ثان .. والرابط إنساني" لمعاهد سوهاج الأزهرية

حصد معهد فتيات طما الإعدادي الثانوي، ومعهد محمود عنبر النموذجي، التابعان لمنطقة سوهاج ‏الأزهرية، وسام التميز للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن فعاليات المشروع التربوي «أخ ثان .. والرابط ‏إنساني»، وذلك على مستوى قطاع جنوب الصعيد، وحصل عمر التلمساني، المنسق العام ‏للمشروع بمنطقة سوهاج الأزهرية، على وسام التميز لمنسقي المناطق على مستوى قطاع جنوب الصعيد، صرح بذلك الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن اللجنة العليا للمشروع قد أعلنت أسماء المعاهد الحاصلة على وسام التميز على مستوى قطاعات ‏الجمهورية ضمن تقييمها الأسبوعي لنشاطات المعاهد عن قيم: «التسامح» للأسبوع الأول، و«العدالة ‏والمساواة» للأسبوع الثاني.‏

ويعد مشروع «أخ ثانٍ .. والرابط إنساني» من المشروعات التربوية المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية ‏التي دعا إليها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بهدف ترسيخ العديد من ‏القيم الإنسانية مثل: (التسامح، التعايش السلمي، العدالة والمساواة)، وغيرها من القيم في نفوس النشء ‏والأجيال.‏

وفي سياق متصل واصلت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية فعاليات مسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي 2023/2024م لكافة المراحل التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية.

تشمل مسابقة القرآن الكريم معاهد البنين والفتيات، وتنظمها إدارة رعاية الطلاب ضمن أنشطتها السنوية في الفترة من 1 نوفمبر حتى 11 نوفمبر الجاري بالتعاون مع موجهي شؤون القرآن الكريم.



ومن المقرر أن يشارك الطلاب الأوائل على مستوى المنطقة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.