خبير مالي يتوقع اصطدام مؤشر البورصة الرئيسي بمستوى مقاومة قوى خلال التعاملات

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة موجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

كما تتوقع "فراج" أن يصطدم مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 بمستوي المقاومة عند 23000 نقطة، وحال تكثيف عمليات الشراء القوية متوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي منطقة 23350 نقطة، على أن تكون مناطق الدعم عند مستوى 22400 نقطة، ثم 22600 نقطة.

اتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين، بين الصعود في بعض الجلسات، والتراجع بجلسات أخرى، وذلك متأثرا بحالة التصحيح الكبيرة التي سيطرت على السوق.

رغم تراجع البورصات العالمية، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن المؤشر الرئيسي توقف عند مستويات تاريخية أعلى منطقة 23 ألف نقطة، بعدما فشل في استكمال موجة ارتفاعاته ليصطدم بهذه المنطقة، ولم يفلح في الاستقرار اعلاها، بسبب عمليات التصحيح، وجنى الارباح، لحفاظ المستثمرين على ما تحقق من مكاسب وارباح في حالة الصعود.

كما اتسمت السيولة بالتوازن، حيث سجلت ارتفاعات تاريخية، قبل أن تتراجع بعض الوقت، ثم ترتفع مرة أخرى مستردة متوسطات ما تحقق خلال الجلسات الماضية...كما شهدت بعض القطاعات تراجعات ملموسة بسبب تداعيات