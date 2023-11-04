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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد.. ليفاندوفسكي في الهجوم

ليفاندوفسكي لاعب
ليفاندوفسكي لاعب برشلونة

أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز تشكيل فريق برشلونة الأساسي لمواجهة اليوم ضد ريال سوسييداد والتي ستجمع الفريقين على ملعب أنويتا في إطارم منافسات الأسبوع 12 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ليفاندوفسكي وفيليكس يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسييداد في الدوري

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معلومات مهمة عن موقعة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني ..والموعد

ويدخل البارسا المباراة بتشكيل مكون من:

حاري المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أراوخو، إينيجو مارتينيز، كوندي

الوسط: كانسيلو، جافي، جوندوجان، فيرمين، أليخاندرو بالدي

الهجوم: ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

ويخوض فريق برشلونة المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يدخل فريق ريال سوسيداد المباراة وهو في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

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