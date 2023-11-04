معلومات مهمة عن موقعة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني ..والموعد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنظيره فريق ريال سوسييداد مساء اليوم السبت على ملعب انويتا في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة برشلونة وريال سوسييداد في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد

وتذاع مباراة برشلونة وريال سوسييداد بشكل حصري عبر قناة “beIN Sports HD 1 ” وذلك بتعلق حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي نادي ريال مدريد متصدر المسابقة ، فيما يأتي ريال سوسييداد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال سوسييداد

التقي الفريقين من قبل في 192 مباراة بمختلف المسابقات ، حقق الفريق الكتالوني الفوز في 112 مباراة، وخسر 37 مرة، وحسم التعادل نتيجة 43 مباراة بينهم .

وعلي مستوي الدوري الإسباني، تمكن برشلونة من الفوز في 87 لقاء وخسر 33، كما أن التعادل حسم مواجهات الفريقين في 32 مرة.

لم يخسر البارسا في أخر 7 مواجهات خاضها أمام ريال سوسيداد في ملعب أنويتا، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل أمام سوسيداد مرتين.