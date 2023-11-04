بوروسيا دورتموند بالقوة الضاربة أمام بايرن ميونخ

أعلن الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند تشكيل الفريق لكلاسيكو البونديسليجا أمام بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جوريجو كوبيل.

الدفاع: جوليان رايرسون، نيكو شلوتربيك، ماتس هوملز، ماريوس وولف.

الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزجان.

الوسط الهجومي: يوليان براندت، رويس، دونيل مالين.

الهجوم: نيكلاس فولكروج.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بينما يحل بوروسيا دورتموند بـ 21 نقطة.

في سياق متضل، بدخل بوروسيا دورتموند كلاسيكو الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بشعار وهو يملك أفضل فرصة لتحقيق فوزه الأول منذ سنوات على منافسه اللدود الذي يعاني من الإصابات.

ولم يخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري منذ 5 سنوات، لكنه يسافر شمالًا الى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" وهو يفتقد خدمات العديد من نجومه، خاصة في خط الدفاع بسبب الاصابة.

وأكد بطل ألمانيا يوم الخميس، أن مدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت سيغيب عن مباريات عدة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وغاب زميله قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عن المباريات الأربع الماضية بسبب تمزق في الفخذ، ما يعني أن الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي سيكون قلب الدفاع الوحيد المتاح أمام المدرب توماس توخيل يوم السبت.

ويعاني لاعب الوسط الدولي ليون جوريتسكا ومدافع دورتموند السابق الدولي البرتغالي رافايل جيريرو من الإصابة، بينما سيغيب لاعب الوسط يوزوا كيميتش عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويدخل النادي البافاري الكلاسيكر على وقع خروجه الصادم من الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية على يد ساربروكن المنتمي الى الدرجة الثالثة يوم الأربعاء.