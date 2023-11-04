السبت 04 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السويد ترسل 8 مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا

مدافع هاوتزر
مدافع هاوتزر

أكدت وزارة الدفاع السويدية أنه جرى إرسال 8 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز آرتشر إلى أوكرانيا.

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وقال وزير الدفاع السويدى بال جونسون  على موقع إكس (تويتر سابقا) اليوم السبت إن "اليوم تحتفل أوكرانيا بيوم القوات المدفعية. إنه يوم مناسب جدًا للإعلان رسميًا عن أن قطع المدفعية السويدية آرتشر لمالكها الجديد: القوات المسلحة الأوكرانية".

 

وأشار إلى أنه مع مزيج من السرعة والدقة والتنقل؛ فإن مدافع الهاوتزر آرتشر "ستسهم فى استعادة أوكرانيا للأراضى المفقودة".

 

ويعد تسليم أنظمة آرتشر جزءًا من المساعدات العسكرية السويدية المستمرة لأوكرانيا، والتى بلغ مجموعها حوالى مليارى دولار، منذ بدء الحرب الروسية.

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