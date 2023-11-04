السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسام أشرف يقود بلدية المحلة أمام فاركو بالدوري المصري

بلدية المحلة
بلدية المحلة

يستعد بلدية المحلة لمواجهة نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة خلال مواجهة فاركو، في المباراة التي تُلعب على ملعب استاد غزل المحلة.

تشكيل بلدية المحلة أمام فاركو 

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق، نور الزمان الزموري، حسام حسن

الوسط: عبد الرحمن اللاهوني، يوسف حسن، إسلام مرزوق

خط الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف، فيفور أكيم.

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة يحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، لكن لديه لقاء قوي مؤجل مع الأهلي لم يتم تحديده بعد، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

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