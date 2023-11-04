بعد دقيقتين.. مرموش يسجل هدف رائع لـ آينتراخت في يونيون برلين (فيديو)

تمكن النجم الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك نادي يونيون برلين، المقامة على ملعب ستاد آلتي فوريستري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يسجل هدف آينتراخت الأول في يونيون برلين:

اكتفى عمر مرموش بدقيقتين فقط ليسجل أول أهداف فريقه في شباك فريق يونيون برلين، ليسجل اللاعب خامس أهدافه بالدوري الألماني في الموسم الحالي 2023 – 2024.

سجل مرموش هدفه في يونيون برلين لتكون المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها لفريقه، وجاء الهدف كالتالي:-

OMAR MARMOUSH WITH A LOVELY FINISH FOR THE OPENER!!!

📽️ @samirsynthesispic.twitter.com/qku277Fyub — Football Report (@FootballReprt) November 4, 2023

مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة يونيون برلين:-

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

وفي الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت كل من جراهل وسمولشيتش ونجانجام وهاسيبي وبوتا وماريو جوتزه ونكونكو وأرونسون وفيري خوليا.