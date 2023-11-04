يختصر زمن الرحلات.. محافظ الأقصر يناقش آخر التطورات بشأن مسار القطار الكهربائي

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة اجتماع مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق "اكتوبر - أبو سمبل"، وذلك بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف عبد العزيز رئيس لجنة القطار السريع بالهيئة القومية للأنفاق، والمهندس اسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق ، والمهندس ياسر محمد ، والمهندس محمد عبد المنعم ممثلا شركة Siac ، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز والتنفيذيين المعنيين.

وبدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع واستعراض المحطات الرئيسية والاقليميـة وهي محطة الأقصر وتصل محساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر 185680 متر مربع ، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 متر مربع، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل احداثيات الموقع العام للمحطات.



وناقش الاجتماع، موقف تعارضات القطاع السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتم تحديد مواقع التعارضات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، كما تم عرض مقترحات تغذية محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر وإسنا وأرمنت ،بمياه الشرب والصرف الصحي.



وقال محافظ الأقصر، إن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.