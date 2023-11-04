وكيل تعليم قنا يستقبل خريجي الدفعة الأولى في دبلوم القيادة التربوية

أكد الدكتور محمد السيد خلال لقائه مع سفراء محافظة قنا، من خريجي الدفعة الأولى في دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي أن رؤية مصر 2030 في مجال التعليم تعزز الاستثمار في البشر من المعلمين والطلاب وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ، وأن إعداد كوادر تربوية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المدارس والمؤسسات التربوية المختلفة ، وتأهيلهم ثقافياً وعلمياً وبديناً يسهم في تطبيق تلك الإستراتيجية وتحققها على أرض الواقع .

وأوضح الوكيل عند استقباله الخريجين بمكتبه في وجود اسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أن نجاح ممثلي قنا الحاليين هو أول الغيث لمجموعات أخرى في ظل حرص الوزارة على إمداد المديرية بالكفاءات المتخصصة من القيادات التربوية المؤهلة والمزودة بالكفايات الإدارية والفنية اللازمة بما يتناسب مع الاتجاهات التربوية الحديثة .

وأشار مدير تعليم قنا، أن وزارة التربية والتعليم في ظل قيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في سياق المبادرة الرئاسية لتدريب 1000 معلم من شباب المعلمين لتولي منصب مديري مدارس بمختلف الإدارات التعليمية ، قد أبرمت برتوكول مع إحدى المؤسسات الرسمية المشهود لها بالانضباط والحزم و الكفاءة لصقل مهارات الملتحقين بتلك الدورات ، و بصدد تنظيم برنامج تدريبي مكثف للقيادات على كافة النواحي المالية والإدارية والقانونية وغيرها ، مع تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المدارس المتميزة الفعالة .