جهود السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لوقف التصعيد العسكري ضد قطاع غزة

شارك السفير المصرى، عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين، مع رئيس البرلمان اليوناني كونستنتين تاسولاس، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لعرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة.

السلام الشامل:

وأكد السفير عمر عامر، أن السلام الشامل والعادل القائم على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

‏‎ واستعرض السفير عمر عامر، نيابة عن السفراء العرب خلال اللقاء، مختلف الجهود المبذولة للعمل على ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية بما يسمح بسرعة واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بات يستلزم تضافر الجهود الدولية لحماية المدنيين وتوفير الملاذ الآمن لهم.

فتح معبر رفح:

‏‎ وأشار إلى إعلان مصر عن فتح معبر رفح والسماح بعبور مزدوجي الجنسية، وكذلك استقبال المصابين لعلاجهم في المستشفيات ومراكز العلاج المصرية، منوهًا بأن العلاقات اليونانية العربية تمتلك رصيدًا تاريخيًا من الدعم للقضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية العرب الأولى، وهو ما يجب الحفاظ عليه في ظل الأزمة الراهنة.

السفارة المصرية باليونان:

‎ وكان السفير عمر عامر قد استضاف، في مقر السفارة المصرية باليونان، اجتماعًا تنسيقيًا لسفراء دول المجموعة العربية قبل التوجه إلى مقر البرلمان لمقابلة رئيس البرلمان اليوناني، لتنسيق الرسائل والرؤى التي ستقوم المجموعة بطرحها خلال اللقاء.