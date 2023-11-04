السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رابط إلكتروني للاستعلام عن أسباب الاستبعاد من مسابقة 30 ألف معلم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن أسباب الاستبعاد من مسابقة 30 ألف معلم (السنة الأولى). 

التعليم: الناجحون في اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم يتم تعيينهم فورًا

أول رد رسمي على احتجاجات نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

 ويتيح الرابط الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي  للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم (السنة الأولى) الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه. 

 ويقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.
 لمعرفة سبب استبعادك من الكشوف النهائية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول (اضغط هنا). 
 

 إعادة الاختبار للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم: 

 وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه. 

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

 وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد ذكرت في وقت سابق، أنها تنسق مع الأكاديمية العسكرية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

 وأضافت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لجميع المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

 وناشدت وزارة التربية والتعليم المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

 وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسكين المعلمين الجدد المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى والبالغ عددهم نحو 14 ألف معلم مساعد.

 واعترض المتقدمون للمسابقة الناجحون في اختبارات التنظيم والإدارة الإلكترونية والذي لم يجتازوا الاختبارات البدنية ومن ثم لم يتم إدراجهم في كشوف المعلمين الجدد على عدم تعيينهم.
 

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