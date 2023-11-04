وزير الخارجية الأردني يُطالب بوقف الكارثة الإنسانية في غزة

أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المُستعرة على قطاع ‎غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

وأضاف وزير الخارجية الأردني خلال لقائه بنطيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الصفدي، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للقطاع، وضمان حماية المدنيين.

والتقى الصفدي وبلينكن، قبيل انعقاد الاجتماع المشترك مع وزراء الخارجية العرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ويضم الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتسعى المجموعة العربية للتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

عاهل الأردن يدعو لمُواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في غزة

دعا العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، خلال لقائه عددا من وزراء الخارجية العرب إلى "مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.