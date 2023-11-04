أحمد شيبة يدعم فلسطين بـ "قاتلني وجاي تقولي شالوم"

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة أغتيته الجديدة التي عنوان" قاتلني وجاي تقولي شالوم" ، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الهجوم العنيف من الجيش اللإسرائيلي، عقب عمليه طوفان الأقصى، ونشر النجم الشعبي الأغنية عبر قناته على موقع يوتيوب

وجأت كلمات الأغنية كـ الأتي:"

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات

ويذكرأن أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة خبر وفاة والدته " بعد صراع مع المرض، ونشر صورتها عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" ونعاها قائلا: "أمي في ذمة الله حياتي وعمري كله راحت مني كسرتيني يا أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده، الله يرحمك يا نور عيني ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك."

وأدى مؤخرا أحمد شيبة عمرة لوالدته الراحلة، ونشر صورا من أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "لبيك اللهم عمرة عن أمي اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

يذكر أن آخر أغاني المطرب الشعبي، أحمد شيبة كانت بأغنية "كدابين" بالتعاون مع حماده مجدي وطارق شقلشه وطرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب.