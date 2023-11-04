ندوة عن مكانة الوطن في الدين بالرواق الأزهري بمركز التنمية الشبابية بالطور

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج" الرواق الأزهرى للطفل والأسرة " بمركز التنمية الشبابية بالطور، ندوة للطلائع بعنوان مكانة الوطن في الدين، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

تحدث فيها فضيلة الشيخ مصطفى محمد الشال عن المواطنة السليمة ونعمة الوطن مشيراً إلى أن حب الإنسان لوطنه هو حب غريزى يولد مع الإنسان وحب الوطن من الإيمان وقيل في الأثر "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل: فانظر حنينه إلى وطنه" وقد جاءت الشرائع السماوية لتأكد هذا المعنى النبيل للمواطن وتحث على حب الأوطان والتمسك بها والدفاع عنها واعتبرت من يقتل في سبيل الذود عن وطنية وبلده شهيداً.

وأكد القرآن الكريم حب الإنسان لوطنه من أعظم مقتضيات الإيمان ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقال مودعاَ مكة"أما والله، لأخرج منك، وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى وأكرم على الله ولولا أن أهلك أخرجونى ماخرجت" ومن متطلبات المواطنة الصالحة الاعتدال والتوازن والوسطية والتراحم والتواد والتعاون على البر والتقوى ليكون محل افتخار واعتزاز وحث الإسلام على التعاون والصدق والأمانة والصبر والبعد عن البغضاء والخصومة والفرقة بين أفراد المجتمع.

يهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبدالعزيز وكيل المديرية.

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