أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق.. والعنب الأحمر بـ 25 جنيها

واصلت أسعار الفاكهة تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية، وسجل التفاح المستورد نحو 70 جنيهًا، وسجلت الجوافة نحو 13 جنيها، بينما سجل العنب الأحمر نحو 25 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المحلية

الفاكهة

سجلت الجوافة نحو 13 جنيها.

سجل التفاح الأخضر نحو 65 جنيها.

وسجل العنب الأحمر نحو 25 جنيها.

برتقال 12 جنيها.

كمثرى 35 جنيها.

تفاح مستورد 70 جنيها.

تين برشومي 25 جنيها.

عنب أخضر 25 جنيها.

كانتلوب 17 جنيها.

لمون 14 جنيها.

موز 22 جنيها.

كيوي 50 جنيها.

تفاح أصفر 65 جنيها.

برقوق مستورد 50 جنيها.

بلح برحي 40 جنيها.

رمان 25 جنيها.