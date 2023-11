تفاصيل وموعد انطلاق حكاية "روحي فيك" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"

تنطلق حكاية "روحى فيك" المكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، المقرر طرحها غدٍ الأحد، على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch it الإلكترونية.

حكاية روحي فيك، تعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

يشار إلى أن أن حكاية روحى فيك، بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة" بطولة النجمة هبه مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم.

ويذكر أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب يحمل نفس الأسم، للدكتور الراحل مصطفى محمود، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل قصة منهم 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.