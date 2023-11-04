السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سعر الذهب.. حالة من الاستقرار والهدوء النسبي شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، حيث ثبت سعر الذهب عيار 21 وبقية أعيرة الذهب الآن عند نفس مستوى الأسعار فى إغلاق التعاملات أمس، كما استقر سعر الذهب عالميا.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكتارونية" أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

أسعالر الذهب اليوم السبت في الاسواق المصرية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 24 فى مصر اليوم

2914 جنيها للبيع و2903 جنيهات للشراء

 

سعر الذهب عيار 21

2550 جنيها للبيع و2540 جنيها للشراء

 

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 فى مصر اليوم

2186 جنيهًا للبيع و2177 جنيها للشراء

 

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 فى مصر اليوم

1705 جنيهات للبيع و1698 جنيها للشراء

 

سعر الجنيه الذهب

20400 جنيه للبيع و20320 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عالميا بالدولار

واستقر سعر أوقية الذهب عالميا فى بورصة المعاملات الفورية، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1.992.72 دولار للأوقية.

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