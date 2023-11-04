سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية
سعر الذهب.. حالة من الاستقرار والهدوء النسبي شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، حيث ثبت سعر الذهب عيار 21 وبقية أعيرة الذهب الآن عند نفس مستوى الأسعار فى إغلاق التعاملات أمس، كما استقر سعر الذهب عالميا.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكتارونية" أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
أسعالر الذهب اليوم السبت في الاسواق المصرية
سعر الذهب عيار 24 فى مصر اليوم
2914 جنيها للبيع و2903 جنيهات للشراء
سعر الذهب عيار 21
2550 جنيها للبيع و2540 جنيها للشراء
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 فى مصر اليوم
2186 جنيهًا للبيع و2177 جنيها للشراء
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب عيار 14 فى مصر اليوم
1705 جنيهات للبيع و1698 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب
20400 جنيه للبيع و20320 جنيها للشراء.
سعر الذهب عالميا بالدولار
واستقر سعر أوقية الذهب عالميا فى بورصة المعاملات الفورية، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1.992.72 دولار للأوقية.