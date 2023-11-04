السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فارس قطرية ضيف برنامج "واحد من الناس".. غدًا

الشاعر فارس قطرية
الشاعر فارس قطرية

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين ، والذي يتحدث عن الشهيد ومكانته في الإسلام وهل الشهداء أحياء ، وفضل الشهيد ومكانته في الجنة، وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدٍ الأحد.

كما يستضيف المنشد الدينى فضيلة الشيخ ايهاب يونس، والذي يقدم ويشدو بأجمل الابتهالات الدينية الجميلة.

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثي الشاعر فارس قطرية، والذي يتحدث عن فلسطين ومعاناة أهلها جراء العدوان والاحتلال من خلال العديد من الأبيات الشعرية المؤثرة.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الاحد عبر شاشة قناة الحياة.

الإعلامي د. عمرو الليثي
الشاعر فارس قطرية

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