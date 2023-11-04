" حبيبة سعد "تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

توجت اللاعبة حبيبة سعد بفوز رائع في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال لفئة الشباب وزن 49 كجم في مصر عام 2023. حققت حبيبة ثلاث ميداليات ذهبية في الأحداث الثلاثة المختلفة وهي خطف الوزن، الكلين, والنتر.

لا يمكن إلا أن نعرب عن فخرنا واعتزازنا بإنجازات حبيبة، فقد تمكنت من الفوز في مسابقة رياضية قوية ومحتدمة، حيث شارك فيها العديد من اللاعبين الموهوبين والقويين من جميع أنحاء القارة الأفريقية.

بفضل مهاراتها المذهلة وعزيمتها الصلبة، تفوقت حبيبة على منافسيها بكلثب. كما تعتبر هذه النتائج مؤشرًا واضحًا على قدراتها المذهلة في مجال رفع الأثقال.

اللاعبة حبيبة سعد

ومن جانبه، يسعد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة أسيوط أن يهنئ حبيبة سعد على هذا الإنجاز المهم والمبهر.

يعبر الدكتور جاد عن فخره الكبير بما حققته حبيبة ويشيد بجهودها واجتهادها الذي أتاح لها الفوز بالميداليات الذهبية الثلاث.

وأضاف جاد بان فوز حبيبة سعد يمثل قدرة وقوة الشابات المصريات وإرادتهن في تحقيق التميز الرياضي. تعد هذه النتيجة إلهامًا للأجيال الجديدة من الرياضيين وتشجعهم على العمل الجاد والتفاني لتحقيق النجاحات المشرفة.

وأشار بأنهم واثقون من أن حبيبة سعد ستواصل تحقيق المزيد من الانتصارات وتسجيل سجل رائع من الإنجازات الرياضية. نتطلع إلى رؤية مستقبل لامع لها في مجال رفع الأثقال وتمثيل مصر على المستوى العالمي