فنون تنموية فى مركز شباب ناصر النموذجي بأسيوط

تطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف استمارة تسجيل برنامج فنون تنموية (ARTS4SDGs) وذلك في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

يسعي البرنامج إلى استخدام الفن كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعكس الفن وعي الإنسان بالعالم الذي يعيش فيه ويستمد مفرداته الشكلية والاجتماعية من المجتمع والبيئة التي ينشأ فيها.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج عناصر متنوعة مثل برنامج تدريب المدربين وورش اليوم الواحد بمراكز الشباب والعروض الفنية والمعسكرات التدريبية التي تسعي الي صياغة أفكار الشباب وابداع اعمال فنية تناقش هذه القضايا.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولي بعنوان "الشباب والمناخ". ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الشباب والجمهور مثل التعاون واتخاذ القرار وإدارة الذات والتفاوض والمرونة والتواصل واحترام التنوع والتعاطف والمشاركة.

تشمل المبادرة أيضًا ورش اليوم الواحد التي تهدف إلى نشر المعرفة حول الاستدامة وتكوين الروابط بين الشباب واختيار أفضل العناصر للانضمام إلى البرنامج والمعسكرات ستقام هذه الورش بمركز شباب ناصر النموذجي يوم الاتنين الموافق 6 نوفمبر الحالي

وتنقسم الورش الي ورش ادائية مثل (الموسيقي والكورال – المسرح) وورش تشكيلية مثل ( الكاريكاتير – التصوير الجداري الجرافيتي).

ومن المقرر بعد اختيار أفضل العناصر من ورش اليوم الواحد بالمحافظات أن يعقد لهم معسكر لأفضل العناصر المشاركة من ورش اليوم الواحد لإعداد العروض النهائية وتقديمها للجمهور لمدة خمسة أيام "فنون تنموية.. الشباب والمناخ" والورش مجانية تماماً.

من خلال ورش اليوم الواحد سيتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للبرنامج والمعسكر الذي سيعقد بشكل لاحق بعد انتهاء جولة المحافظات اضغط هنا