وكيل الرياضة بأسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب منفلوط

تفقد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط مركز التنمية الشبابية بمنفلوط للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها و للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال في المشروع وفقًا للخطة الزمنية وبالمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة لخدمة أهالي المركز وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

حيث بدأت الجولة بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالملاعب والمبنى الإداري ومبنى الخدمات بمركز شباب منفلوط وفقًا لخطة إحلال وتجديد المركز بتكلفة اجمالية تبلغ 59 مليون جنيه واستمع إلى شرح من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ التي وصلت إليها ، فضلًا عن شرح من معالي وكيل وزارة الشباب والرياضة لمراحل التنفيذ وأعمال انشاء الملاعب وفقًا للمواصفات القياسية.

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط خلال الجولة تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع وسرعة نهو الأعمال في المواعيد المحددة ووفقًا للاشتراطات اللازمة والضوابط القانونية ليصبح مركز شباب نموذجي والمتابعة على أرض الواقع ورفع تقارير دورية في هذا الشأن مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع الشباب والرياضة وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة وإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية وتحسين الخدمات المقدمة للشباب والمواطنين في هذا القطاع الهام خاصة في المراكز والقرى.

وأشار جاد إلى أن المشروعات التي يجرى تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة وينفذها جهاز التعمير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري في 7 مراكز على مستوى المحافظة بالمرحلة الأولى تشمل 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه بالقرى المستهدفة ،لافتًا إلى أن التطوير لن يتوقف على الأبنية والانشاءات والمعدات والأجهزة بل سيشمل الانسان فكريًا وثقافيًا وبدنيًا من خلال تطوير العامل البشري الموجود به وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات وإقامة مشاريع شبابية مدرة للدخل داخل مراكز الشباب لتقوم بدورها في خدمة المجتمع لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية حقيقية.