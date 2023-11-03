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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مركز شباب صدفا يتابع أنشطة مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات

مركز شباب صدفا يتابع
مركز شباب صدفا يتابع انشطه مركز التأهيل والتخاطب

تنفيذا لتعليمات وتوجهات وتكليفات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط لمنسقي مكتب قادرون بإختلاف بمديريه الشباب والرياضه باسيوط بمتابعه مراكز التأهيل والتخاطب وتنميه المهارات بمحافظه اسيوط وعددهم 4 مراكز “ناصر وصدفا والفتح وديروط”

قام اعضاء مكتب قادرون بإختلاف مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمتابعه انشطه واعمال مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بمركز شباب صدفا بتقديم افضل خدمه لتلك المراكز لابناؤنا وبناتنا من ذوي القدرات والهمم لمراكز التأهيل والتخاطب و تنميه المهارات التابعة لمديريه الشباب والرياضه باسيوط.

الجدير بالذكر أنه تم تجهيز المركز بأحدث الأدوات والأجهزة والمدربين والأخصائيين لتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم والتي تشمل(جلسات التخاطب وتعديل السلوك ،وتنمية المهارات،وصعوبات التعلم ،والتكامل الحسى)بالإضافة إلى التقييم النفسي وجلسات توعية لأولياء أمور ذوي الهمم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم بهدف خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم.

يأتى ذلك فى إطار أهتمام وزارة الشباب والرياضة “من خلال مكتب قادرون بإختلاف بوزارة الشباب والرياضه” بفئة ذوى القدرات والهمم وتحسين مستوى البرامج المقدمة لهم فى كافة المجالات ،لتأهيلهم للاندماج داخل المجتمع باعتبارهم جزا لا يتجزأ من المجتمع وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات الشقيقة

مركز شباب صدفا يتابع انشطه مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى
مركز شباب صدفا يتابع انشطه مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى
مركز شباب صدفا يتابع انشطه مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى
مركز شباب صدفا يتابع انشطه مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى
مركز شباب صدفا يتابع انشطه مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى
مركز شباب صدفا يتابع انشطه مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى
الجريدة الورقية