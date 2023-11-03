مستشار شيخ الأزهر: معاهد الأزهر تتميز فى أخ ثانٍ والرابط إنساني

أكدت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، على استمرار فعاليات برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» الذي أطلقه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، في المعاهد الأزهرية المشاركة في البرنامج، عبر منهجية علمية وعملية تعزز من قدرات الطلاب ومهاراتهم الحياتية عبر مصفوفة قيم مستمدة من وثيقة الأخوة الإنسانية والمعنية بنشر قيم الإخاء والسلام.



وأشارت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن البرنامج في موسمه الثاني، مطبق على(206) إدارة بواقع (206) معاهد على مستوى (27) محافظة من محافظات الجمهورية، بواقع معهد واحد من كل إدارة تعليمية أزهرية، تابعة للمنطقة ويهدف إلى تنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية، والتعرف على قيم التسامح والسلام، وتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام حول العالم.

تفعيل قيمة التسامح في الأسبوع الأول

وأوضحت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين إن الخطة التنفيذية للبرنامج تتضمن العديد من القيم، حيث تم تفعيل قيمة التسامح في الأسبوع الأول، بينما خصص هذا الأسبوع لتفعيل قيمة «العدالة والمساواة» بكافة المعاهد المشاركة بالبرنامج على مستوى مناطق الجمهورية، وتستعد المعاهد الأزهرية حاليًا لتفعيل القيمة الثالثة «التعاون» اعتبارًا من السبت المقبل ٤ نوفمبر وتستمر لمدة أسبوع.

وأضافت أنه تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية، كما تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين، التي تعكس القيم المستهدفة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية، تعكس أثر القيم المتناولة، وتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تناولت قيم«التسامح والعدالة والمساواة».

وبينت الدكتورة نهلة الصعيدي، أنه مع ختام فعاليات الأسبوع الأول تم تكريم (30) معهدًا أزهريًا متميزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لمشاركتهم الفعالة في البرنامج في موسمه الثاني، حيث بلغ إجمالي عدد الأنشطة في الأسبوع الأول لقيمة التسامح (1524) ما بين «أنشطة تربوية صفية، ولا صفية، وإعلام تربوي»، وسيتم الإعلان عن أسماء المعاهد المتميزة في الأسبوع الثاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.