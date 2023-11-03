أختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" فعاليات المعسكر التدريبي الرابع والأخير لبرنامج الرياضه من أجل التنميه تحت شعار"لياقتى ومهارتى ودوى" بالتعاون مع الأدارة المركزيه للتنميه الرياضيه والاداره العامه للقاعده الشعبيه ومنظمة اليونسيف وبمشاركه 100 فتاه وذلك بمدرسة الاعداديه الجديدة بمنفلوط

شملت ختام الفعاليات المعسكر تدريب الفتيات على بعض المهارات الحياتية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية

كما تخلل البرنامج تدريب الفتيات على دوائر "دوى"تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم وذلك من خلال عقد حلقات ودوائر حكى بإجتماع عدد من الفتيات بشكل منتظم فى سلسلة من الجلسات لمشاركة خبراتهم وحكايتهم ونهاية هذة الدوائر بحكى مجتمعى علي شكل العاب صغيرة ترفيهية بهدف توفير مساحة آمنه للفتيات للتجمع ومشاركة التجارب التى غيرت حياتهم من خلال الحكايات.

ومن جانبة أكد علاء جاد وكيل الوزارة على حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم العديد من البرامج التي تساهم في تربيه النشئ رياضياً واجتماعياً وثقافياً

وأضاف أن برنامج الرياضة من أجل التنمية لياقتي مهارتى يهدف الى إكساب المشاركين العديد من المعارف والمهارات الحياتيه مثل "التواصل ،والمشاركه، والثقه بالنفس، وحل المشكلات، وأكتشاف الذات"وغيرها من المهارات التي تساهم في تنميه شخصياتهن وقدرتهن على التعامل مع المجتمع من حولهم

فى ختام التدريب عبرت الفتيات عن سعادتهن بالمشاركة فى البرنامج وأكدن على اكتسابهن للعديد من المهارات التى لم تكنَ على معرفة بها من قبل وقدمن الشكر لوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف لتوفير الفرصه لهن للتعبير عن أنفسهن والمشاركة فى هذة التجربه الأكثر من رائعة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

"رياضة أسيوط" تختتم فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتى ومهارتى ودوى"

"رياضة أسيوط" تختتم فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتى ومهارتى ودوى"