"دهان أعمدة الإنارة والتشجير" .. المشروع المجتمعى بمركز شباب كوم بوها بمنفلوط

قام أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركز شباب كوم بوها التابع لإدارة منفلوط بتنفيذ المشروع المجتمعى “تشجير ودهان أعمدة الإنارة” بمدخل القريه وشارع مركز الشباب بمشاركه 30 شباب وفتاه من أندية التطوع والفتاة مركز كوم بوها ضمن خطه دعم الوزاره للعام المالى 2024/2023

تهدف هذه المشروعات المجتمعيه الى توجيه طاقات النشء والشباب للاسهام في خدمه المجتمع ونشر ثقافه التطوع وغرس القيم التطوعيه بعقول الشباب واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم

بالإضافة إلى خلق جيل قادر على مواجهه المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها ، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبه للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور /أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

المشروع المجتمعى بمركز شباب كوم بوها بمنفلوط

المشروع المجتمعى بمركز شباب كوم بوها بمنفلوط

المشروع المجتمعى بمركز شباب كوم بوها بمنفلوط