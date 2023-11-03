تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممارسة الأنشطة المجتمعية في أنحاء محافظات الجمهورية، عمليات النظافه وأعمال الدهانات وطلاء الأرصفة والأبنية الحضارية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب في المحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية وبمشاركة 30 شاب وفتاة من المتطوعين من انديه التطوع والفتاه بمحافظة أسيوط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “الاداره العامه للشباب” مشروع دهانات ونظافة مركز شباب رزقة الدير المحرق بالقوصية

واكد دكتور علاء جاد وكيل الوزاره ان هذه المشروعات المجتمعيه تهدف الى توجيه طاقات النشء والشباب للاسهام في خدمه المجتمع ونشر ثقافه التطوع وغرس القيم التطوعيه بعقول الشباب واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم

بالإضافة إلى خلق جيل قادر على مواجهه المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها ، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبه للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور /أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

"دهان الحوائط وأعمدة الإنارة " ضمن المشروع المجتمعى بمركز شباب رزقة الدير

"دهان الحوائط وأعمدة الإنارة " ضمن المشروع المجتمعى بمركز شباب رزقة الدير