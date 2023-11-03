إعلان أنشطة وفعاليات ومشروعات قطاعي الشباب والرياضة بأسيوط

أعلن الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط عن الأنشطة والفعاليات والمشروعات لقطاع الشباب والرياضة المقرر تنفيذها خلال الخطة الموضوعة مسبقاً سواء ضمن الخطة الاستثمارية او المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي ، حيث أنة من المشروعات التي وجة إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لخلق وتنمية المواهب الرياضية في كافة اللعبات للمنافسة عالميا

وأشار جاد أن كل هذا يهدف إلي تحسين مستوي الخدمات المقدمة لرواد مراكز الشباب وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لذلك.

تهدف خطة الشباب والرياضة في محافظة أسيوط إلى توفير مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الاهتمام بالشباب والرياضة وتضمن تنمية المواهب الرياضية في جميع الألعاب. يتم تنفيذ هذه الخطة وفقاً للخطة الاستثمارية المعدة مسبقاً، بالإضافة إلى المشروع القومي للموهبة والبطولة الأولمبية.

تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع الشباب والرياضة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. يهدف هذا الاهتمام إلى خلق وتطوير المواهب الرياضية المصرية، وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي.

من بين الأنشطة والفعاليات التي ستُنفذ ضمن هذه الخطة، تشمل التدريبات والورش العمل الرياضية في مختلف المجالات، مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والسباحة والجمباز، بالإضافة إلى الرياضات الفردية مثل الجودو والتنس والرياضة الأولمبية الأخرى.

تعمل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأندية الرياضية المحلية والمدارس والجمعيات الرياضية، بهدف تشجيع المواهب الرياضية من خلال تقديم المنح الدراسية والتدريب المكثف، لجذب الشباب الموهوبين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الرياضية.

تستهدف هذه الخطة أيضاً تحسين البنية التحتية للأندية والمرافق الرياضية في المحافظة، من خلال إنشاء ملاعب جديدة وتجهيزها بالمعدات الرياضية اللازمة، وتطوير المنشآت القائمة لتلبية احتياجات الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية.

بفضل هذه الجهود الرامية إلى تعزيز الشباب والرياضة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى الرياضي والتنافسي للمحافظة في مختلف الألعاب، وإبراز المواهب الرياضية المصرية وتحقيق نجاحات على المستوى العالمي.