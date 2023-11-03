"النواب الأمريكي" يقر دعما جديدا لإسرائيل.. ماذا يحدث في الكونجرس ؟

أزمة جديدة في الكونجرس الأمريكي بسبب دعم جديد لإسرائيل وافق عليه مجلس النواب، يتضمن مساعدات قيمتها 14.3 مليار دولار.

مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق، الخميس، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية التفاصيل كالتالي :

جاء التصويت بأغلبية 226 صوتا مقابل 196 صوتا، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، إن المجلس لن يتبنى حزمة المساعدات لإسرائيل التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب.

وأضاف أن المجلس سيعمل بدلا من ذلك على حزمة مساعدات طارئة خاصة به تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتشمل مساعدات لإسرائيل وغزة وأوكرانيا.

ووصف اقتراح الجمهوريين، الذي يوفر التمويل لإسرائيل، لكنه يتضمن أيضا تخفيضات حادة في تمويل هيئة الضرائب، بأنه "معيب للغاية".

وكشف الجمهوريون النقاب عن مشروع القانون يوم الإثنين، في أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس المجلس الجديد مايك جونسون، على الرغم من طلب الرئيس جو بايدن حزمة واسعة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل تمويل إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن رفاق بايدن الديمقراطيين يهيمنون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقابل 49 عضوا، ولكي يصبح المشروع قانونا يتعين أن يحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ وأن يوقعه بايدن.

وانتخب الجمهوريون، مؤخرا مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، في ولاية استهلها الرئيس الجديد بالإعلان عن قرار يدعم إسرائيل.

في خطاب ألقاه عقب انتخابه، أعلن جونسون أن أولى خطواته في المنصب ستتمثل باقتراح قرار يدعم إسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

وقال جونسون إن أعظم حليف لأمتنا في الشرق الأوسط يتعرض لهجوم.. أول مشروع قانون سأطرحه على هذا المجلس بعد وقت قصير سيكون لدعم صديقتنا العزيزة جدا إسرائيل. إنه أمر تأخرنا في القيام به.