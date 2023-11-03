انطلاق معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية بمدرسة الإعداديه الجديدة بمنفلوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" فعاليات المعسكر التدريبي الثالث لبرنامج الرياضه من أجل التنميه تحت شعار"لياقتى ومهارتى ودوى" بالتعاون مع الأدارة المركزيه للتنميه الرياضيه ،الاداره العامه للقاعده الشعبيه ومنظمة اليونسيف ،بمشاركه 100 فتاه وذلك بمدرسة الاعداديه الجديدة بمنفلوط

شملت فعاليات اليوم الأول من المعسكر تدريب الفتيات على بعض المهارات الحياتية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية

كما تخلل البرنامج تدريب الفتيات على دوائر "دوى"تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم وذلك من خلال عقد حلقات ودوائر حكى بإجتماع عدد من الفتيات بشكل منتظم فى سلسلة من الجلسات لمشاركة خبراتهم وحكايتهم ونهاية هذة الدوائر بحكى مجتمعى علي شكل العاب صغيرة ترفيهية بهدف توفير مساحة آمنه للفتيات للتجمع ومشاركة التجارب التى غيرت حياتهم من خلال الحكايات.

ومن جانبة أكد علاء جاد وكيل الوزارة على حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم العديد من البرامج التي تساهم في تربيه النشئ رياضياً واجتماعياً وثقافياً

وأضاف أن برنامج الرياضة من أجل التنمية لياقتي مهارتى يهدف الى إكساب المشاركين العديد من المعارف والمهارات الحياتيه مثل "التواصل ،والمشاركه، والثقه بالنفس، وحل المشكلات، وأكتشاف الذات"وغيرها من المهارات التي تساهم في تنميه شخصياتهن وقدرتهن على التعامل مع المجتمع من حولهم

فى ختام التدريب عبرت الفتيات عن سعادتهن بالمشاركة فى البرنامج وأكدن على اكتسابهن للعديد من المهارات التى لم تكنَ على معرفة بها من قبل وقدمن الشكر لوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف لتوفير الفرصه لهن للتعبير عن أنفسهن والمشاركة فى هذة التجربه الأكثر من رائعة

الجدير بالذكر ان البرنامج سينفذ على عدد 4 معسكرات تدريبية خلال شهر أكتوبر لعدد 100 مشارك لكل معسكر للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة للفتيات

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

انطلاق فعاليات معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية بمدرسة الاعداديه الجديدة بمنفلوط

انطلاق فعاليات معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية بمدرسة الاعداديه الجديدة بمنفلوط