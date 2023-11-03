"طلائع أسيوط" تطلق البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة "إدارة الطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة مشروع تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين علي المستوي المحلي والذى يتم تنفيذه خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري حتي 15 يناير المقبل.

ويتم التدريب في المراكز من خلال القادة الكشفين لــــ 200 طليع وطليعه لكل مركز للمرحلة العمرية من 7 : 12 سنة.

وفي هذا السياق تم تنفيذ أولى فعاليات البرنامج بمركز شباب أبنوب بتحية العلم ثم شرح لتاريخ الحركه الكشفية وتدريب الطلائع على بعض الأنشطة للتعريف بالحركة الكشفية فى مصر وتدريب القائدة رضا عز، وتستمر فاعليات البرنامج 3 اشهر بواقع 4 لقاءات أسبوعيا.

يهدف المشروع إلي تدريب الاشبال على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية ، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم ، وإكسابهم خبرات جديدة.

والجدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

طلائع اسيوط تطلق فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين

طلائع اسيوط تطلق فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين