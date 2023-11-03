الاحتلال الإسرائيلي يُواصل قصفه العنيف على غزة وارتقاء عشرات الشهداء (تفاصيل)

واصلت "طائرات الاحتلال الإسرائيلي"، قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مُخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في اليوم الـ 28 من الحرب على القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 9061 شهيدًا منهم 3760 طفلًا و 2326 سيدة، وإصابة نحو 23 ألفًا بجراح مُختلفة مُنذ 7 أكتوبر الجاري.

واستشهد الصحفي محمد أبو حطب، مراسل تلفزيون فلسطين و10 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله خلف مسجد بلال بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وعدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ذلك، عملية اغتيال متعمدة جراء قصف طائرات الاحتلال منزل الصحفي أبو حطب في خانيونس.

وقالت نقابة الصحفيين، إن أبو حطب «لم يتخل عن واجبه الوطني والمهني، في فضح وملاحقة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا».

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أحزمة نارية عنيفة جدًا في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال، غارتين على محيط مقبرة مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة دوار التوام شمال قطاع غزة بعدة صواريخ.

كما شنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات على حي النصر وسط مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي بالقرب من مسجد الشمعة وسط مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق البريج وقرب شارع صلاح الدين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء، أن تيار الكهرباء لم يعد يصل إلى بعض الأقسام بسبب نفاد كمية الوقود.

وكان المستشفى الإندونيسي، قد توقف عن العمل جراء نفاد الوقود.

ووثقت الطواقم الطبية، استشهاد 135 من الكوادر الطبية و40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ، وفق مكتب الإعلام الحكومي.

وقال سلامة معروف، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غرة، إن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت، و35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقرًا حكوميًّا، وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي بفعل الحرب.

وأضاف معروف، أن الاحتلال استهدف 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

كما تضرر 164 مسجدًا بفعل العدوان على غزة منها 54 تعرضت للهدم الكلي و 110 جزئيًّا، إضافة إلى استهدافه 3 كنائس بالقطاع.

وقال معروف: «يتعمد الاحتلال استهداف التجمعات السكنية المكتظة، حيث استهدف المخيمات المزدحمة بالسكان مثل جباليا والبريج والشاطئ».

وأضاف معروف، أن الاحتلال ألقى على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية، والتي تقدر بـ 12 ألف طن.

وتابع «إن وجود جثامين الشهداء تحت الركام ووصول بلاغات عن روائح ناجمة لتحللها ينذر بخطر انتشار الأوبئة ما يهدد مئات آلاف المواطنين».

إسماعيل هنية يُهاجم الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى الشفاء في غزة

صرح "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، بأن الاستهداف المُنظم للمستشفيات والتي كان آخرها استهداف الجرحى والمُصابين على بوابة مستشفى الشفاء اليوم يأتي بشكل مُتزامن مع استهداف مُحيطي مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وذكر هنية في بيان له، أن هذه المجازر هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرية والتي تدافع عن أرضنا وتثأر لآلاف الشهداء والجرحى.

وقال هنية: هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن هي نتاج الضوء الاخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية.

وتابع: وأمام هذه الجرائم والمجزرة البشعة نؤكد على: ستواصل المقاومة دفاعها عن شعبنا بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا.

كما دعا هنية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، مطالبا بموقف عربي وإسلامي ودولي يجبر الاحتلال على وقف هذه الجرائم.

وحث هنية كذلك المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال ورفع الغطاء عنه سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا وتنفيذ القرارات الأممية الملزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة التي يقوم بها تجاه أهلنا وشعبنا في غزة.

حماس تُصدر بيانًا عاجلًا ردًا على مجزرة مستشفى الشفاء في غزة

أكدت حركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، هي "جرائم بشعة"، تتحمّل مسؤوليتها واشنطن والعواصم الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أبناء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.