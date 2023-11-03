غدًا.. قافلة طبية مجانية بقرية الفهمية في الفيوم

أنهت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، اليوم الجمعة الاستعدادات لتنظيم قافلة طبية مجانية، ضمن القوافل التي تُنَفَّذ بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبرئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام إدارة القوافل الطبية بالفيوم.

يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية مجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية الفهمية التابعة لمركز طامية، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 4، 5 نوفمبر.

وأكد الدكتور أحمد اللباد أن القافلة سوف تشمل الكثير من التخصصات الطبية، ومنها عيادة الجراحة وعيادة للباطنة والعظام والنساء والأسنان، وعيادة للأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الأطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.

إجراء التحاليل والأشعة مجانا ضمن القافلة الطبية بالفيوم

وأضاف بأن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل والأشعة والعلاج مجانا لكافة المترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات للتثقيف الصحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها. وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعي والتثقيف الصحي، حفاظاً على صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً مجانا، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتاً إلى حرص المديرية على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.