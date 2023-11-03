الكشف على 521 مواطنًا في قافلة طبية لأمراض العيون بالفيوم

تفقد المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، أعمال القافلة الطبية "مصر في عيونا" لمكافحة العمى ومسببات ضعف الأبصار.

جاء ذلك بحضور محمود الحجر مدير قطاع شمال الصعيد لجمعية صناع الخير، وتامر المليجي مسئول التواصل لجمعية الناس للناس، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بقرية دفنو.



وتأتي القوافل الطبية لمكافحة العمى ومسببات ضعف الابصار، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير ومؤسسة دكتورة مرفت سلطان والبنك المصري لتنمية الصادرات، وشملت تقديم الخدمات الطبية المجانية في مجال أمراض العيون لأهالي قرية دفنو والقرى المجاورة لها.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة اطسا، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، بضرورة تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات القوافل الطبية وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

عمل 240 نظارة طبية بالمجان خلال قافلة طبية بالفيوم

وأشار مسئول إدارة القافة العلاجية، إلى أن إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بلغ 521 حالة وتم عمل 240 نظارة، بالإضافة إلى تحويل عدد 125 حالة لإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الخارجية بالقاهرة، فضلا عن صرف عدد 443 عبوة علاجية بالمجان.

وأشاد الماوي، بمجهودات القافلة الطبية في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية مؤكد أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا تقوم بتقديم كافة سبل الدعم لإدارة القوافل الطبية كي تستطيع تقديم الدعم الطبي لأكبر عدد من أهالي القرية، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتاً إلى حرص المحافظة علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بقرى ونجوع المركز، للتيسير على المواطنين، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.