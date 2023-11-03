نائب المحافظ  يتابع  إزالة التعديات و مواجهة البناء المخالف

تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام جهود الوحدات واستمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة، ومتابعة الإجراءات والخطوات القانونية والإدارية التى يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة.

ونوه نائب المحافظ "د.عاصم سلامة " عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا،مع استمرار رفع درجة الاستعداد،ومنع أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

رافق نائب المحافظ خلال تفقده مركز السيطرة كل من اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد علاء عيد مدير الأزمات

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية.

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