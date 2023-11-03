وكيل رياضة أسيوط يلتقى مدير إدارة الإنشاءات ورئيس مركز شباب ديروط

التقى علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بمكتبة بديوان المديرية المهندسة ثومة عبدالعظيم مديرة إدارة الانشاءات بالمديرية وعلي عادل الكيلاني رئيس مجلس إدارة مركز شباب ديروط.

جاء هذا اللقاء ضمن أهتمام وكيل الوزارة بملف الاستثمار داخل الهيئات الشبابية فى محافظة أسيوط والتوسع فى طرح المشروعات واستحداث آليات عمل أكثر فعالية فى هذا الملف، من أجل توفير موارد ذاتية للهيئات الشبابية

بحث الإجتماع مشروعات الطرح الإستثمارى داخل مراكز شباب ديروط ،ومنها الطرح الاستثماري “ملاهى وقاعة افراح وحديقة اجتماعيه”

حيث وجه وكيل الوزارة الانشاءات بسرعة عمل اللازم ، وضرورة تكثيف الجهود وتسهيل كافة الاجراءات للمستثمرين وفقا للقواعد والقوانين التى وضعتها الوزارة فى ملف الاستثمار داخل الهيئات الشبابية بما يعود بالنفع على كافة الجهات المعنية

واكد جاد على ضروره متابعه كافه الملفات المتعلقه بالفرص الأستثمارية بكافه المنشآت والمشروعات الشبابيه داخل المحافظه بما يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابيه والرياضيه التي يتم تقديمها لأبنائنا داخل المحافظه٠

يذكر ان مشروع الطرح الأستثماري أطلقته وزارة الشباب والرياضة لأستغلال جميع المساحات غير المستغله بمراكز الشباب والأندية عن طريق طرحها للإستثمار بنظام حق الانتفاع وإنشاء ،وتوفير خدمات جديدة وتنمية موارد ذاتيه للمراكز دون اي تكلفه على الدولة .

كما وجة جاد شكره وتقديره الي علي عادل الكيلاني رئيس مجلس إدارة ديروط علي اهتمام البالغ وحرصة علي تطوير مركز الشباب ،وتقديم خدمات أفضل للاعضاء.

وكيل وزارة الشباب بأسيوط يلتقى مدير إدارة الانشاءات ورئيس مركز شباب ديروط