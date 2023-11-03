قفزة لـ عقود القهوة الآجلة خلال تعاملات بورصة نيويورك اليوم الجمعة

عقود القهوة.. استمرت أسعار عقود قهوة أرابيكا الآجلة خلال تعاملات اليوم الجمعة في بورصة نيويورك، متجهه صوب الارتفاع، في السوق الأمريكي، مع تراجع الإمدادات في السوق العالمية.

وارتفعت أسعار عقود القهوة الآجلة، تسليم شهر مارس المقبل، بنحو 3.30 سنتات، ليصل السعر إلى 167.15 سنتًا للرطل، خلال تعاملات جلسة بورصة نيويورك اليوم الجمعة.

وخلال تعاملات اليوم صعدت أسعار عقود القهوة الآجلة تسليم مايو المقبل، بمقدار 3.25 سنتات، ليسجل العقد الآجل عند خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع نحو 167.50 سنتًا للرطل.