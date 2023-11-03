"مكافحة التغيرات المناخية" محور لقاء برلمان شباب أسيوط بمركز ساحل سليم

تواصل إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ فعاليات محاضره بعنوان (التغيرات المناخية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية) بمركز شباب ساحل سليم التابع لإدارة شباب ساحل سليم.

شارك فيها 100عضو من أعضاء برلمان طلائع وشباب المركز والهيئات الشبابية التابعة للإدارة

يهدف اللقاء إلى تفعيل دور الشباب فى مواجهة التغيرات المناخية وتشجيعهم على تقديم حلول وأفكار ابتكارية تتبناها الدولة المصرية لتحقيق التكيف والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقد ناقش اللقاء مفهوم التغيرات المناخية حيث يشير تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل فى درجات الحرارة وأنماط الطقس وأن قضية التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة يجب مواجهتها بكل حزم ومن المقدر أن تصل الخسائر الاقتصادية العالمية من 280-500 مليار دولار بحلول عام 2050 وآثار التغير المناخى، أسباب تغير المناخ فى مصر، التغيرات المناخية وآثارها فى البيئة.

وقام الحضور بالتوصية بعدة توصيات هي تخطيط المساحات الخضراء كنموذج لاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية –الحد من استخدام الوقود الأحفورى –ترشيد استخدام المياه – التوسع فى زراعة محاصيل الذهب الأخضر ( الجوجوبا ) – ضرورة استخدام الطاقة المتجددة ---------الخ

حاضر اللقاء الدكتور ثابت عبدالمنعم إبراهيم مدير معهد الدراسات والبحوث البيئية وأستاذ الطب الشرعى والسموم بجامعة أسيوط.

جاء ذلك تحت رعايه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ومتابعة الأستاذ عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

جانب من برلمان شباب أسيوط بمركز ساحل سليم

جانب من برلمان شباب أسيوط بمركز ساحل سليم