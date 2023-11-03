شاركت محافظة أسيوط باربعة أعضاء من الجوالة و منسق عام الجوالة بالمحافظة فى فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب ، والذى نفذته وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والإرشادية، بالمدينة الشبابية بالغردقة، بمشاركة 180 من الشباب والمنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وتنوعت فترة النشاط الأولى بين الطابور الرياضي وطابور تحية العلم ورش العمل المتخصصة في مجالات المونتاچ والجرافيك والتسويق والتصوير، وقدم أنشطة متنوعة خلال الفترة الثانية بين جلسات التسويق والتصوير والمونتاج والتصميم، حيث أبرزت الجلسات المستوى المميز للمشاركين.

كما أوضح المدربين خلال فعاليات جلسة التسويق بالملتقى الإعلامي خطة المحتوى فى التركيز على الجهود التسويقية لاهداف المحددة، مما يساعد على تحقيق نتائج أفضل ، كما يمكن أن يكون تصوير الفيديو وسيلة إبداعية للتعبير عن الذات، بالإضافة إلى الإضاءة التى تعتبر أحد أهم العناصر في التصوير، حيث أنها تؤثر على جودة الصورة النهائية بشكل كبير. فهي تساعد في تحديد مستوى الوضوح والتفاصيل والألوان، كما أنها تعزز الجو المراد إيصاله من خلال الصورة.

وأكد دكتور علاء جاد ، وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط، في لقاءه مع أعضاء الجوالة المشاركين فى الملتقى أن مشاركة اسيوط فى الأنشطة التى تقدمها الوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، هى استكمال لاستراتيجية الوزارة فى ربط الشباب بالمحافظات بالبرامج المختلفة التي تقدمها، والعمل على خلق جو لربط العلاقات الودية بينهم والتشجيع على العمل الجماعي

هذا ويؤدي الإعلام و النشر و الاتصالات داخل الحركة الكشفية و مع الهيئات و المؤسسات الأخرى الي تحسين صورة الحركة الكشفية بالمجتمع

والجدير بالذكر أن المشاركين بالملتقى قد التحقوا في مشروع القطار الإعلامي الكشفي بالمحافظات والذي إستهدف تنمية مهاراتهم في الأساسيات الخاصة بمجال الإعلام ليأتي الملتقى ويستكمل تدريبهم وصقل مهاراتهم الإعلامية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

الشباب والرياضة تختتم فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالغردقة

الشباب والرياضة تختتم فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالغردقة