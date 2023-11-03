رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة فى مصر بعد الزيادة الجديدة

أسعار البنزين.. شهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة رواجًا واسعًا على شبكات التواصل الإجتماعي بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة البترول، لاهتمام عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة بها، حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، والتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل أسعار البنزين «80، 92 و95».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البنزين الجديدة التي اقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار البنزين الجديدة اليوم الجمعة

البنزين

سعر بنزين 80 اليوم

سجل سعر البنزين 80 اليوم 10 جنيهات للتر.

سعر البنزين اليوم 92

سجل سعر البنزين 92 اليوم 11.50 جنيه للتر.

سعر لتر البنزين 95

وجاء سعر البنزين 95 اليوم على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 اليوم 12.50 جنيه

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أسعار البنزين الجديدة جاءت لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولارًا للبرميل.

ويأتى قرار اللجنة بشأن أسعار البنزين الجديدة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلية وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتعتمد آلية التسعير التلقائى عند إعلان أسعار البنزين الجديدة على عدة عناصر، بينها: «سعر صرف الدولار- أسعار الخام عالميًا- سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى»، وتصدر لجنة التسعير التلقائى أسعار البنزين الجديدة مع مراعاة ألا تزيد نسبة الزيادة أو الخفض على 10%.