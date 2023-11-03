مؤتمر المستثمرات العرب يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي ويرفع التوصيات له

اختتم مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب أعماله اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 ، الذى انعقد تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى " الشباب محور التنمية... فرص وتحديات " خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر

واستمر المؤتمر على مدار خمس أيام وافتتحت أعماله فى بيت العرب جامعة الدول العربية والافتتاح الرسمى للمؤتمر والمعرض فى شرم الشيخ

وبحضور حرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش ضيف شرف المؤتمر، جامعة الدول العربية دكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية ولواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء . الشيخة مريم حرم المغفور له على صباح ناصر الصباح" مرايم الخير " . دكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة وممثلى الوزارات الراعية.

وأعلن المؤتمر إرسال رسالة شكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس" عبد الفتاح السيسي " قائد مسيرة السلام والإنجازات غير المسبوقة ، ودعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وتحفيز مشروعاتها، كما يتم رفع توصيات المؤتمر إلى الرئيس

وإرسال رسالة شكر لسيدة مصر الأولى انتصار السيسي على الاهتمام بمكانة المرأة عامة والمستثمرة وسيدة الأعمال خاصة وتقدير دورها وتمكينها كشريك أساسي فى بناء الوطن .

وإرسال رسالة شكر إلى كل من ضيف شرف المؤتمر تمارا فيوتيتش حرم رئيس جمهورية صربيا ، على حرصها المشاركة للسنة الثانية على التوالى فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب

والسيدة الأولى فى أنجولا آنا دياس لورنسو ، على رسالتها الداعمة للاتحاد وتأكيدا على التعاون والمشاركة في الدورة القادمة، ولسمو الشيخة مريم حرم المغفور له على صباح ناصر الصباح "مرايم الخير"، ورئيس مجلس الوزراء المصرى دكتور مصطفى مدبولى على دعمه و رعايته للمؤتمر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لدعمه ورعايته للمؤتمر، ولمجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني.

ومن أنجولا السفير نيلسون كوزمى ممثلا رسميا عن السيدة الأولى فى أنجولا آنا دياس لورنسو



وتضمنت توصيات المؤتمر

1 الاتفاق على دعم السلام وعودة الحياة السلمية لغزة للحفاظ على ارواح الاطفال

2 التعاون بين إدارة الخدمات الطبية و مستشفيات القوات السلحة مع اتحاد المستثمرات العرب للسياحة العلاجية والاستشفائية.

3 دراسة تفعيل مبادرة مجلس الأعيان الأردنى سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان لتاسيس الاتحاد العربي للفنادق كمنظمة اهلية تتبع لجامعة الدول العربية

4 أهمية دخول منتجات المصانع المقامة بالمناطق الحرة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية مما يساهم فى تعزيز التعاون العربي المشترك والتحارة البينية العربية

5 دعم الشباب وريادة الأعمال والاستفادة من مصادر تمويل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توفيرا لفرص العمل لهم

6 - اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية بين الدول العربية والإفريقية والتى تعد الأفضل والأقل تكلفة مقارنة بالدول الخارجية

7 - الاهتمام بالاستثمار الرياضى كواحد من أهم القطاعات تعمل على توليد إيرادات ضخمة وتعود على كل المستثمرين. و تعمل على خلق العديد من الفرص العمل الأساسية وتعزيز قطاع السياحة وتحفيز الشركات للرعاية الرسمية للرياضات

8 - التوسع فى المشروعات الصناعية كثيفة العمالة والتوجه نحو توطين الصناعات الوطنية فى الدول

9 تطبيق المعايير البيئية العالمية فى المشروعان لضمان تصدير منتجاتها.

10 - ضرورة الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وخاصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصناعة و إدارة الأعمال وإدارة عمليات الاستيراد والتصدير

11- أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية فى

المشروعات التى تمثل جواز المرور للتصدير للخارج

12. مواجهة التغيرات المناخية من خلال استخدام الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة