إزالة فورية لحالة تعد بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا، اليوم الجمعة، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة على مساحة ١٠٠ متر، حالة تعد على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة، عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كلاحين أبنود.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا بالتصدي لكل حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكل أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.