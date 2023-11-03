جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات عالميًا في 5 تخصصات

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تصنيف جامعة المنيا ضمن أفضل جامعات العالم بخمسة تخصصات، وفقًا لتصنيف شنغهاي الصيني الشهير للجامعات لعام 2023.

فقد احتلت المركز الأول على الجامعات المصرية بتخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية وبالفئة ٣٠١-٤٠٠ عالميا، كما اختلت المركز الثاني على الجامعات المصرية بتخصصات علوم الكمبيوتر بالفئة ٣٠١-٤٠٠ عالميا، وكذاك هندسة الطاقة، إذ جاءت بالفئة ٢٠١-٣٠٠ عالميا.

وجاءت الجامعة بالمركز الثالث محليا والفئة ٤٠١-٥٠٠ دوليا ، بتخصص الهندسة الكيميائية، اما بتخصص العلوم الصيدلانية، فقد احتلت الجامعة المركز الرابع على مستوى الجامعات النصرية والمرتبة ٢٠١-٣٠٠ دوليا، وأكد دكتور عصام فرحات، أنه بهذا التصنيف فأن الجامعة حققت قفزة كبيرة في تصنيف شنغهاي الشهير للتخصصات الأكاديمية العلمية لعام ٢٠٢٣.

وأكد دكتور عصام فرحات، أن تصنيف شنغهاي من التصنيفات العالمية المرموقة التي تعتمد على العديد من المعايير الموضوعية لتحديد كفاءة الجامعات، وترتكز بقوة علي جودة الأبحاث من خلال النشر بمجلات علمية مرموقة، والحصول على جوائز بحث علمي، بما يكسبه أهمية كبرى للجامعات التي تتطلع للمنافسة والتسويق لها عالمياً.

ويتبع تصنيف شنغهاي للجامعات، عدداً من المعايير التي تقيس الإنجاز الأكاديمي لمنتسبي المؤسسات الجامعية، من خريجين وباحثين، كما يقوم تصنيف شنغهاي بإدراج الجامعات على مستوى العالم، على أساس التخصصات العلمية في خمسة مجالات أساسية، شملت (العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، بالإضافة إلى (55) تخصصاً فرعياً.

وأشاد دكتور فرحات بالإنجاز الذي حققته الجامعة، بالحصول على ترتيب عالمي متميز، من بين 30 ألف جامعة عالمية، مثمناً الجهود المبذولة نحو الارتقاء بالبحث العلمي والأكاديمي، لتحقيق مستوى الريادة المحلية والإقليمية والدولية.